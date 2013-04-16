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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 17:31 BJT

中国国企：1-3月国企利润同比增长7.7%，增速较1-2月放缓--财政部

路透北京4月16日 - 中国财政部周二表示，今年1-3月全国国有及国有控股企业累计实现利润总额5,137.3亿元，同比增长7.7%，增速较1-2月数据放缓。

财政部新闻稿称，1-3月，纳入统计范围的全国国有企业主要经济效益指标同比保持增长，营业总收入、应交税费和实现利润同比增幅比1-2月有小幅回落，但环比增幅较大。

中央企业实现利润4,048.7亿元，同比增长16.5%；地方国有企业实现利润1,088.6亿元，同比下降16%。

比照此前的财政部数据：1-2月国有企业累计实现利润总额3,060.1亿元，同比增长9.7%。其中，中央企业2,519.2亿元，同比增长17.4%。地方国有企业540.9亿元，同比下降16%。

1-3月，国有企业累计实现营业总收入103,032.6亿元，同比增长9.6%。其中，中央企业64,509.1亿元，同比增长8.3%；地方国有企业38,523.5亿元，同比增长12%。

财政部并表示，当期实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、电子行业、施工房地产行业、医药行业、石化行业、轻工行业等。实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、建材行业、煤炭行业、化工行业等。（完）

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(发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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