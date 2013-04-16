中国国企：1-3月国企利润同比增长7.7%，增速较1-2月放缓--财政部

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月16日 - 中国财政部周二表示，今年1-3月全国国有及国有控股企业累计实现利润总额5,137.3亿元，同比增长7.7%，增速较1-2月数据放缓。
财政部新闻稿称，1-3月，纳入统计范围的全国国有企业主要经济效益指标同比保持增长，营业总收入、应交税费和实现利润同比增幅比1-2月有小幅回落，但环比增幅较大。
中央企业实现利润4,048.7亿元，同比增长16.5%；地方国有企业实现利润1,088.6亿元，同比下降16%。
比照此前的财政部数据：1-2月国有企业累计实现利润总额3,060.1亿元，同比增长9.7%。其中，中央企业2,519.2亿元，同比增长17.4%。地方国有企业540.9亿元，同比下降16%。
1-3月，国有企业累计实现营业总收入103,032.6亿元，同比增长9.6%。其中，中央企业64,509.1亿元，同比增长8.3%；地方国有企业38,523.5亿元，同比增长12%。
财政部并表示，当期实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、电子行业、施工房地产行业、医药行业、石化行业、轻工行业等。实现利润同比降幅较大的行业为有色行业、建材行业、煤炭行业、化工行业等。（完）
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(发稿 张胜男; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。