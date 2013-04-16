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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 17:53 BJT

新兴汇市：韩元反弹扶助多数亚洲货币上升，菲律宾披索下跌

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 日圆                           97.93       96.72       -1.24      -11.38       86.79
 坡元                          1.2363      1.2388       +0.20       -1.16      1.2219
 台币                          29.928      29.927       -0.00       -2.65      29.136
 韩元                         1114.40     1120.50       +0.55       -3.93     1070.60
 菲律宾披索                     41.37       41.24       -0.30       -0.76       41.05
 印尼卢比                     9715.00     9711.00       -0.04       -0.87     9630.00
 印度卢比                       54.29       54.63       +0.63       +1.29       54.99
 马币                          3.0390      3.0395       +0.02       +0.63      3.0580
 人民币                        6.1824      6.1871       +0.08       +0.77      6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪 审校 隋芬)
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