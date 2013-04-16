中港股市：A股三日来首度收高，香港股市跌幅收窄

“香港市场涌现卖压，但还不到恐慌的程度，”敦沛证券副总裁黄志阳表示，“实际上过去几日下跌后有些资金轮转进入了非商品类板块。”

中国太保 H股跳涨3.4%，A股则收高4.3%，因为3月份保单收入大增，连带鼓舞了中国保险类股。

沪综指收盘小幅上涨，因大盘在连续三天下跌后存在技术性反弹需要，地产基建板块表现不俗。不过市场人士表示，在基本面预期较为悲观的情绪支撑下，当前市场下跌的趋势并未改变，料短期反弹力度不会很大。

上证地产类指数 收盘大涨3.8%。上海A股今日成交额为667亿元人民币，上日为579亿元。

“今天就是一个技术性的反弹吧，不过也是反弹无力，趋势性下跌的势头短期难以改变。”日信证券策略研究员付豪杰认为。

沪深300指数4月合约 尾盘报2,451.0点，涨0.71%，成交量为655,208手。(完)