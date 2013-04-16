离岸人民币:台湾东元电机拟发3亿元人民币宝岛债，为制造业首家

路透台北4月16日 - 台湾重电、家电制造大厂--东元电机 周二发布重大讯息表示，该公司董事会决议，将发行总额3亿元人民币为上限的宝岛债，发行期间规划为三年或五年。此为台湾首家正式公告规划发行宝岛债的制造业者。

东元电机在重大讯息中指出，该宝岛债为无担保性质，募得价款将用于充实营运资金。

路透今日也报导，台资中国方便面及饮料大厂--统一企业中国 正积极考虑最快于下半年加入发行宝岛债行列，以因应该公司今年在中国扩厂的资本支出需求。