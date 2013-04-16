离岸人民币:台湾东元电机拟发3亿元人民币宝岛债，为制造业首家

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透台北4月16日 - 台湾重电、家电制造大厂--东元电机 周二发布重大讯息表示，该公司董事会决议，将发行总额3亿元人民币为上限的宝岛债，发行期间规划为三年或五年。此为台湾首家正式公告规划发行宝岛债的制造业者。
东元电机在重大讯息中指出，该宝岛债为无担保性质，募得价款将用于充实营运资金。
路透今日也报导，台资中国方便面及饮料大厂--统一企业中国 正积极考虑最快于下半年加入发行宝岛债行列，以因应该公司今年在中国扩厂的资本支出需求。
目前台湾宝岛债市场已有中国信托银行发行首档，德意志银行 取得发行核准，彰化银行 已送主管机关审核中。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。