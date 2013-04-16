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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 18:21 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3075    1.3034     +0.31     -0.90    1.3194
 美元/日圆                      97.83     96.75     +1.12    +12.79     86.74
 欧元/日圆                     127.94    125.64     +1.83    +11.78    114.46
 美元/瑞郎                     0.9296    0.9311     -0.16     +1.54    0.9155
 英镑/美元                     1.5301    1.5283     +0.12     -5.85    1.6251
 美元/加元                     1.0233    1.0254     -0.20     +3.14    0.9921
 澳元/美元                     1.0359    1.0311     +0.47     -0.33    1.0393
 新西兰元/美                   0.8469    0.8405     +0.76     +2.25    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    101.350    99.280     +2.09    +12.45    90.130
 新西兰元/日                   82.840    80.910     +2.39    -41.17   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     149.70    147.26     +1.66     +6.31    140.82
 澳元/新西兰                   1.2227    1.2256     -0.24     -2.50    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 高琦)
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