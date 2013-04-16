英国个股：嘉能可与斯特拉塔双双大涨，媒体报导中国将同意双方合并

路透伦敦4月16日 - 全球矿业巨擘斯特拉塔(Xstrata) 股价周二劲扬，交易商表示有媒体报导称，该公司将被同业嘉能可(Glencore) 并购的案子，已获中国监管当局同意。

嘉能可拒绝置评。

彭博周二引述三名知情人士报导称，中国商务部已同意这宗并购案，并将于今日稍晚或周三宣布。

嘉能可应该已同意让步，以解除中国当局对它掌握铜供应的疑虑，因此清除了收购斯特拉塔的最终监管障碍。

嘉能可股价大涨5.2%。(完)