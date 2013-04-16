重温稿-台湾货币市场：短率变化不大，美国爆炸案影响有限中期资金水位仍高

* 短率没有变化

* 料央行今明两天冲销力道增大

* 爆炸案影响轻微

记者 林妙容

路透台北4月16日 - 台湾银行间短率周二与上日雷同，变化不大。美国波士顿爆炸案一早令市场人士感到意外，本预期外资汇出或略抑制台币高涨的水位，但台股在开盘大跌后跌幅收敛，对市场影响轻微，货币市场重回宽松格局，利率仍在谷底游走。

市场人士指出，由于本周四及周五央行存单到期量大，台湾央行可望于今明两天到期量较低时稍加调高冲销力量，以均衡存单到期量，今明两天虽资金面仍十分充裕，但不致再快速累积闲置资金。不过交易员仍需为本周最后两个交易日大量到期的央行存单预作调度准备，资金泛滥情势仍难以大幅改善。

〞恐怖攻击是会影响心理层面，但台币看起来是会维持在目前的水准...对货币市场影响还是不大。〞一位票券商资金调度人士说。

美国波士顿马拉松赛遭爆炸袭击，目前三人死亡上百人受伤 。该事件一度影响台股大跌，但盘中跌幅已经收敛。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报在0.386%。今日区间在0.295-0.4%，上日也在0.295-0.4%；一周拆款利率在0.370-0.43%，上日在0.388-0.44%。

**短票利率亦未变动**

在短票市场方面，一主要票券商指出，今日发票量虽较上日略略增多，但仍十分低迷，且票券商资金缺口不高，与银行仅少量承作，市况冷淡，亦没有调整利率的必要，今日短票利率持平于上日，约在0.70%。

〞以前每一家(银行)还可以分个5亿(台币)，现在一家就做个2-3亿。〞上述票券商交易人士说。

交易员指出，虽然票量稀少难以改善，但银行及法人客户仍是票券商的主要资金提供者，票券商不愿压低利率破坏关系，但也没有上行可能，这种僵滞市况或持续至第二季季底。

周二票券商与银行承作30天短票利率主要成交主要在0.70%，与上日相似。

今日央行存单到期661亿台币，央行共发行668亿台币存单，存单发行余额增7亿。

本周其他交易日存单到期状况如下，周三669.2亿，周四5,047亿以及周五3,653.15亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备为73亿台币；累计超额准备为3,430亿台币，加计前期1%的超额准备为3,945亿台币。

**公债附买回利率向区间低位靠拢**

公债与公司债附买回(RP)成交利率周二仍在低位。资金多、券源少的情况依旧不变，尤其是台股 表现不佳，短期资金暂泊货币市场，令公债与公司债附买回利率向区间低位靠拢。

一位证券商的交易员表示，市场券源依旧不足，因此投信到期的券大都倾向续做，少有不续约的情况。这令券商难有新券向外承做。在资金偏多之下，附买回利率多向区间低位靠拢。

〞最近股市不好，很多钱来这里暂避风头。〞一票券商交易员说。

本地时间11:08，台股 跌0.36%报7,735.66点。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间在0.67-0.68%，上日在0.67-0.69%；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.77-0.78%，上日在0.77-0.79。