企业并购：附加限制性条件批准嘉能可收购斯特拉塔--中国商务部

路透北京4月16日 - 中国商务部周二称，附加限制性条件批准全球矿业商嘉能可 收购同业斯特拉塔 ，条件包括出售铜矿资产及向中国客户提供精矿长期合同报盘。

商务部网站发布的新闻稿称，嘉能可应当3个月内启动出售本交易后其在拉斯邦巴斯（LAS BAMBAS）项目的全部权益的程序。 斯特拉塔目前正在开发的位于秘鲁的该铜矿项目。

商务部审查后并决定，今年起至2020年，嘉能可应每年向中国客户提供不低于最低数量的铜精矿长期合同报盘，今年下限90万干公吨。 同期内，应当继续向中国客户提供锌精矿和铅精矿长期合同和现货合同报盘。

根据新闻稿，中国是全球铜精矿的主要需求国，目前铜精矿需求占全球总需求的50%左右。2011年中国铜精矿进口量占国内总供应量的68.5%，且存在进一步上升的趋势。2011年嘉能可和斯特拉塔向中国出口的铜精矿分别占中国进口总量的13.3%和4.5%，合计达17.8%。

周二稍早有媒体援引知情人士报导，中国商务部已同意这宗并购案，推动斯特拉塔(Xstrata) 股价劲扬. (完)

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