企业并购：附加限制性条件批准嘉能可收购斯特拉塔--中国商务部

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月16日 - 中国商务部周二称，附加限制性条件批准全球矿业商嘉能可 收购同业斯特拉塔 ，条件包括出售铜矿资产及向中国客户提供精矿长期合同报盘。
商务部网站发布的新闻稿称，嘉能可应当3个月内启动出售本交易后其在拉斯邦巴斯（LAS BAMBAS）项目的全部权益的程序。 斯特拉塔目前正在开发的位于秘鲁的该铜矿项目。
商务部审查后并决定，今年起至2020年，嘉能可应每年向中国客户提供不低于最低数量的铜精矿长期合同报盘，今年下限90万干公吨。 同期内，应当继续向中国客户提供锌精矿和铅精矿长期合同和现货合同报盘。
根据新闻稿，中国是全球铜精矿的主要需求国，目前铜精矿需求占全球总需求的50%左右。2011年中国铜精矿进口量占国内总供应量的68.5%，且存在进一步上升的趋势。2011年嘉能可和斯特拉塔向中国出口的铜精矿分别占中国进口总量的13.3%和4.5%，合计达17.8%。
周二稍早有媒体援引知情人士报导，中国商务部已同意这宗并购案，推动斯特拉塔(Xstrata) 股价劲扬. (完)
浏览新闻稿，点选链接（here） (发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。