中国经济： 防止以“林地开发”名义搞资本炒作--林业局

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月16日 - 中国国家林业局日前下发通知，要求规范林权流转秩序，防止出现以“林地开发”名义搞资本炒作现象，禁止国家公职人员利用职务之便违法参与林权流转谋私利，违法流转导致农民林权流转收益受损等问题要依法纠正。
林业局要求，集体统一经营管理的林地经营权和林木所有权进行林权流转的，流转方案须在本集体经济组织内公示，经村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表同意后，报乡镇人民政府批准，到林权管理服务机构挂牌流转，或采取招标、拍卖、公开协商等方式流转。
“近年来，集体林权流转对发展适度规模经营、推动现代林业建设和增加农民收入发挥了积极的作用，但有些地方存在流转行为不规范、侵害农民林地承包经营权益、流转合同纠纷增多、擅自改变林地用途，及林权流转管理和服务不到位等问题。”林业局称。
通知指出，探索建立工商企业流转林权的准入和监管制度，对流转后闲置浪费流转林地影响林业生产、恶意囤积林地和擅自改变林地用途等行为要予以制止，情节严重的要追究法律责任。
通知明确，全面加强林地承包经营权流转监管，积极探索林权流转合同制和备案制管理。不断加大林权流转服务，及时了解和掌握涉及农民的林权流转纠纷调解仲裁情况，做好应对预案。（完）
欲了解更多详情,请点选中国国家林业局网站（here） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。