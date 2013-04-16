两岸金融：台湾开发金称将在上海或深圳合组证券公司，并拟并购商银谋求转型

路透台北4月16日 - 台湾唯一一家工业银行金控--开发金控 周二称，将寻求非券商为主的大陆公司在上海或深圳合组证券公司，预估合资资本额约15亿人民币，将取得51%股权，并拟并购商银谋求转型。

开发金控总经理杨文钧今天在一场投资人说明会后接受媒体访问时作出以上表示。

杨文钧认为，从证券的角度来看，证券业比较适合离资本市场比较近的地方，上海、深圳将比福建来得容易经营，会是进入后在操作方面比较顺手的区域，至于最后落脚上海或深圳决定权将由中国证监会决定。

"一个月内就可以把(合组大陆券商)合作对象方案完全做好！" 他说。

开发金旗下工业银行早拟定转型为商业银行，但卡在工银法修改作业迟未过关，杨文钧透露，依照目前主管机关态度，收购商银转型是可行的，但现在台面上想要出售的商银皆抬高售价，影响出手的意愿，毕竟"子弹充足，但射了就没有了!"

金管会高层对此表示，工业银行当初成立就是为了促进中长期产业发展，工银法并没有修改必要，工银转型可藉由"买一个不同性质的商银作为转型的基础"。

此外，开发金控近期积极将旗下直接投资转型为资产管理营运模式，今年将筹集多档私募股权投资基金，包括已筹集完成规模达15亿台币的开发文创价值创业投资基金及规模20亿人民币的华创(福建)股权投资基金，并将筹集规模20亿人民币的华东股权投资基金、规模15亿台币的中华开发生医创投基金、规模5亿美元的CDIB Capital Asia Partners。

中国证监会在首度两岸证券监理平台会议中释出利多表示，将允许台资证券商与陆资在上海、福建和深圳合资设立证券公司，台资持股可达51%，不限业务类别。

开发金今收扬1.4%，报7.99台币，表现优于台湾加权指数的0.48%涨幅。