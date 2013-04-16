版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 18:43 BJT

投行观点：高盛维持对金价的预估暂时不变

路透4月16日 - 投行高盛表示：

* 调降其对作空黄金价格停止单建议价格至每盎司1,400美元，与此同时并等待底部讯号

* 目前环境对其布兰特原油短线每桶110美元、以及铜价短期9,000美元的预估价极为不利

* 暂时不改变对金价的预估

* 维持对铜和石油三个月多头目标不变。(完)

(编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐