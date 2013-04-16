马来西亚期市：棕榈油期货收平，投资者心存谨慎

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡4月16日 - 马来西亚棕榈油期货周二收平，近期大宗商品的溃退损及投资者的风险意愿，令市场回吐了稍早因逢低买盘录得的升幅。
金价降至逾两年来的最低，布兰特原油为7月来首次跌破每桶100美元，因虚弱的全球经济前景令投资者结算资产，大宗商品遭遇的卖压更是延续到第三日。
疲弱的人气也殃及棕榈油市场，期价周一跌至低点2,281马币，为12月来最低，且大连主力豆油合约更是跌至开始交易来最低。
“因外围市场的不确定性，今日的市场表现平静。棕榈油期价可能会在2,250马币寻到支撑，阻力位料在2,320。”一交易商说道。
指标7月合约 收盘持平于2,301马币。
总成交量报40,241口，高于均量35,000口。
据路透市场分析师王涛称，从技术面看，下行目标2,249马币仍维持不变。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。