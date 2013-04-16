马来西亚期市：棕榈油期货收平，投资者心存谨慎

路透新加坡4月16日 - 马来西亚棕榈油期货周二收平，近期大宗商品的溃退损及投资者的风险意愿，令市场回吐了稍早因逢低买盘录得的升幅。

金价降至逾两年来的最低，布兰特原油为7月来首次跌破每桶100美元，因虚弱的全球经济前景令投资者结算资产，大宗商品遭遇的卖压更是延续到第三日。

疲弱的人气也殃及棕榈油市场，期价周一跌至低点2,281马币，为12月来最低，且大连主力豆油合约更是跌至开始交易来最低。

“因外围市场的不确定性，今日的市场表现平静。棕榈油期价可能会在2,250马币寻到支撑，阻力位料在2,320。”一交易商说道。

指标7月合约 收盘持平于2,301马币。

总成交量报40,241口，高于均量35,000口。

据路透市场分析师王涛称，从技术面看，下行目标2,249马币仍维持不变。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)