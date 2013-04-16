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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 19:27 BJT

东南亚股市：多数收高，受益于经济增长良好的希望

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     445.22       2.11      +0.48      +4.98     424.10
 新加坡                                3291.58       7.21      +0.22      +3.93    3167.08
 马来西亚                              1700.53       2.76      +0.16      +0.69    1688.95
 泰国                                  1527.32      10.51      +0.69      +9.73    1391.93
 印尼                                  4945.25      50.66      +1.04     +14.56    4316.69
 菲律宾                                6786.33     -51.44      -0.75     +16.75    5812.73
 越南                                   478.07      -1.95      -0.41     +15.55     413.73
 (完)
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