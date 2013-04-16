中国疫情：江苏新增三例H7N9禽流感病例，全国病例增至66例

新华社报导称，报告的确诊病例间未发现流行病学联系。病例的密切接触者均已采取医学观察措施，未发现异常。目前病例处于散发状态，尚未发现人传人。

中国国家卫生计生委表示，将与世界卫生组织共同组织“人感染Ｈ7Ｎ9禽流感防控联合考察组”，对疫情开展为期一周的联合评估，分析和研判疫情和防控工作，为下一步防控措施提供建议。