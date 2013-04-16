香港金融：香港按揭证券2012年录得逾11亿港元溢利，同比减逾10%

路透香港4月16日 - 香港按揭证券有限公司日前公布业绩，2012年度录得逾11亿港元的除税后溢利，是1997年成立以来的第三高纪录。香港金融管理局总裁陈德霖周二称，按揭证券公司助人置业的同时，亦严守谨慎的审批标准。

该公司年报显示，2012年除税后溢利为11.26亿港元，较上年的12.56亿港元减少逾10.35%，资本充足率为20.2%，股息为7.5亿港元。年报称，盈利下跌主要是由于贷款组合缩减和净息差收窄、按揭保险业务收入受物业市场成交放缓而下跌等影响。

陈德霖周二撰文称，按揭证券公司的营运宗旨是要以商业原则运作，但盈利最大化并不是首要考虑。按揭证券公司一直坚持一贯严格的购买按揭贷款的标准，2007年底的杠杆比率只为7.3倍，拖欠比率于2009年底亦只为0.07％。

“按揭证券公司透过按揭保险计划（按保计划）协助市民置业安居，在银行毋需承担额外风险的前提下，减轻置业人士的首期负担。计划自1999年3月推出以来，已成功帮助超过10万个家庭自置居所。”陈德霖表示，按揭证券公司亦严守谨慎的审批标准。

他称，按保计划的拖欠比率一直偏低，今年2月底时并没有任何按揭保险贷款拖欠超过90天以上（住宅按揭市场的贷款拖欠比率为0.01%），即使最高纪录也只是2003年9月的0.39%（当时住宅按揭市场的贷款拖欠比率为1.05%），远低于银行同业的按揭贷款拖欠比率。

近期面对楼市过热风险上升，金管局持续收紧银行按揭的监管指引。陈德霖认为，金管局和按揭证券公司都在风险上升的时候采取了性质相同的逆周期的措施。过去几年，按揭证券公司数次收紧按保计划，在今年2月更将可接受九成按揭的楼价上限从600万港元降至400万港元。

针对楼市过热，近期，香港特区政府宣布多项楼市调控措施，在加强版额外印花税和买家印花税之上，今年2月又推出双倍印花税的“加辣招”，影响范围更大。此外，金管局调高了银行新造按揭的风险加权资产比率，令银行的资金成本上升。

香港按揭证券有限公司是由香港政府通过外汇基金全资拥有，成立于1997年3月。其目的为了发展香港的第二按揭市场。

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