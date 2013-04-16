中国个股：万科与新加坡吉宝置业战略合作，购后者一公寓项目30%权益

路透上海4月16日 - 中国最大的房地产企业万科 与亚洲领先办公楼开发商--新加坡吉宝置业 周二宣布建立战略合作伙伴关系，共同在新加坡和中国开发房地产项目。首个合作项目是万科斥资1.4亿新元收购吉宝在新加坡一公寓项目的30%权益。

这意味着万科 的海外发展版图再度扩大，此前万科已先后在香港和美国开拓房地产项目。

据吉宝置业新闻稿，该项目将是新加坡丹那美拉的一个公寓项目，万科通过其全资子公司--Wkdeveloper sig I Private Limited将以总额约1.355亿新元现金向吉宝置业收购该项目30%的权益，吉宝置业2012年10月通过其全资子公司以4.3455亿新元的价格竞得该优质地块。

新闻稿引述吉宝置业总裁洪伟义的话称，非常高兴能与中国房地产的领军企业万科合作，这将有助于吉宝在中国迈向更大的成就。万科总裁郁亮亦表示,万科期待与吉宝置业展开长期友好的合作关系，学习吉宝优秀的房地产开发经验。

吉宝置业和万科的合资项目是在新加坡丹那美拉的一个3.2公顷的地块上建造726套公寓住宅。该项目位于新加坡成熟住宅区，项目附近也有许多购物商场、生活配套设施及丰富的娱乐休闲设施。该项目的开发将由吉宝置业牵头，目前设计工作正在进行之中，预计将在今年下半年推出。

万科近期伙拍新世界发展 投得香港西铁荃湾站住宅项目;以及与铁狮门(Tishman Speyer)组合营,共同开发美国三藩市两幢高层住宅大楼,这是万科首次进军美国房地产市场. （完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)