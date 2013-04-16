国际油市：亚洲石脑油价格触及九个月新低，供给充足打压人气

路透新加坡4月16日 - 周二亚洲6月上半月石脑油价格触及九个月新低每吨825美元，跨月价差跌至近八个月来最低每吨9.50美元，因充足的供应打压人气。

下月欧洲，地中海和美国将有约100万吨石脑油抵达亚洲。

尽管下月抵达亚洲的200,000吨美国石脑油中有部分可能会运往其他目的地，但交易商称，疲弱的市场恐怕要持续上一阵子，因目前需求减慢且将迎来大量欧洲船货。

日本Mitsui Chemicals购得的5月下半月25,000吨石脑油船货，也反应了升水继续下滑的趋势。

亚洲汽油裂解价差涨近9%至每桶5.63美元，为4月10日以来最高，因需求良好。(完)

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