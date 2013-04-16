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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 19:35 BJT

国际油市：亚洲燃料油价格下跌，受原油价格下挫拖累

路透新加坡4月16日 - 亚洲燃料油价格周二下跌近9美元，受原油价格下跌的拖累，因市场担心全球两个最大原油消费国的需求增长。不过渣油燃料油价差依旧受到支撑，因交易员预计5月会出现短缺。

180-cst燃料油现货升水报约每吨3.23美元，较前一日上涨约0.17美元。380-cst燃料油价差持平于周一亚洲结算价，报每吨3.16美元。

近月亚洲180-cst燃料油跨月价差上涨0.35美元,报每吨约2.10美元，反映出市场仍预期5月符合规格的油品会短缺。

交易员表示,5月供给短缺是由于缺乏用于调和来自西方的逾500万吨燃料油的低密度油品。

多数抵达亚洲的船货是高粘度油品，需要加以调和。(完)

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(编译 王洋; 审校 孙茉莉)
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