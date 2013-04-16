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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 19:51 BJT

美股业绩：可口可乐第一季EPS为0.39美元，分析师预估为0.45美元

路透4月16日 - 美国可口可乐公司 公布：

* 第一季每股盈余为0.39美元

* 第一季营运收入110.4亿美元，去年同期为111.4亿美元

* 第一季非GAAP每股盈余为0.46美元

分析师预估可口可乐第一季每股盈余为0.45美元，营收为109.4亿美元--汤森路透I/B/E/S。(完)
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