版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 19:48 BJT

美股业绩：高盛第一季EPS为4.29美元，高于分析师预估3.88美元

路透4月16日 - 美国高盛 公布：

* 第一季每股盈余为4.29美元，营收为100.9亿美元

* 第一季营业支出为67.2亿美元，几乎持平于2012年第一季

* 第一季投行业务净营收为15.7亿美元，增长36% 2013年4月16日

* 截至2013年3月31日其根据巴塞尔I的一级资本金充足率为14.4%，去年同期为14.7%

据汤森路透I/B/E/S，分析师预估高盛第一季每股盈余为3.88美元，营收为97.2亿美元.(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐