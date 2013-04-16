国际油市：亚洲柴油现货升水进一步下滑，因需求停滞

路透新加坡4月16日 - 亚洲柴油现货升水周二进一步下滑，因该地区需求停滞，业内消息人士称，尽管原油价格的回落可能会激励稍后涌现更多求购。

据路透数据显示，指标500ppm含硫柴油升水下滑0.09美元，至每桶较新加坡报价升水0.09美元，为4月9日以来最低。

亚洲交易时段现货市场交投仍活络，一石油巨擘购入450,000桶柴油，维多和托克(Trafigura)各自买入一批船货。

斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)买入300,000桶含硫0.25%的柴油，船期定在4月23-24日，卖家为中石油，双方成交价格为较新加坡报价每桶高出3.08美元。(完)

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