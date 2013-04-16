国际油市：亚洲柴油现货升水进一步下滑，因需求停滞

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透新加坡4月16日 - 亚洲柴油现货升水周二进一步下滑，因该地区需求停滞，业内消息人士称，尽管原油价格的回落可能会激励稍后涌现更多求购。
据路透数据显示，指标500ppm含硫柴油升水下滑0.09美元，至每桶较新加坡报价升水0.09美元，为4月9日以来最低。
亚洲交易时段现货市场交投仍活络，一石油巨擘购入450,000桶柴油，维多和托克(Trafigura)各自买入一批船货。
斯里兰卡Ceylon Petroleum Corp (Ceypetco)买入300,000桶含硫0.25%的柴油，船期定在4月23-24日，卖家为中石油，双方成交价格为较新加坡报价每桶高出3.08美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。