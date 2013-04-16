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市场报道 | 2013年 4月 16日 星期二 19:54 BJT

表格：4月13日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.1%

路透4月16日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，4月13日止当周美国连锁店销售较前周下滑1.1%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

4月13日 557.2 2.0 -1.1

4月 6日 563.3 2.1 0.7

3月30日 559.3 1.9 4.7

3月23日 534.1 1.0 -1.7(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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