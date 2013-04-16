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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 20:15 BJT

美国经济：纽约联储总裁杜德利称每月850亿美元的购债速度仍适当

路透纽约4月16日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利：买债的好处仍超过成本，每月850亿美元的购债速度仍是适当的

*杜德利：3月就业数据表明美联储不应该过早地宣称取得胜

*杜德利：预计在某个时点逐渐调减购债，不过也可能调

*杜德利：劳工市场尚未显现出大幅度的改善

*杜德利：预计今年经济增速在2-2.5%之间的疲弱水平，失业率仅会有温和的下降

*杜德利：未来几年通胀率大幅超过2%目标水平的风险很低 (完)
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