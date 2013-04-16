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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 20:58 BJT

亚洲期胶：TOCOM期胶收低，不过脱离此前所及的五个月低点

路透东京4月16日 - 东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二收低，因库存居高不下，不过脱离此前所及的五个月低点。

期胶基本面利空，因中国库存继续增加，预期会继续打压价格。此外，泰国的橡胶产量增加。

指标9月期胶 <0#2JRU:>结算价跌1.5日圆，报每公斤257.5日圆，稍早曾跌至247日圆，为2012年11月15日以来最低。

该合约在过去三日累计下滑7%。

“市场的走势不太可能改变，除非库存开始减少，”Okato Shoji Co研究部总经理Kaname Gokon说道。

在上海，9月沪胶 收低645元人民币，报每吨19,915元人民币，此前一度触及低点19,260。

新加坡商品交易所5月期胶 尾盘报244.10美分，涨0.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
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