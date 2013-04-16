美国个股：通用汽车首季全球销量增长3.6%，本土和中国市场表现出色

路透底特律4月16日 - 美国通用汽车 周二称第一季其全球汽车销量增长3.6%至近240万辆，因其两个最大的市场-中国和美国-表现出色，抵消了欧洲业务的低迷。

其在欧洲的销量则下滑6.4%，但这一下滑速度已慢于2012年8.2%的下滑速度。