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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 21:00 BJT

美国个股：通用汽车首季全球销量增长3.6%，本土和中国市场表现出色

路透底特律4月16日 - 美国通用汽车 周二称第一季其全球汽车销量增长3.6%至近240万辆，因其两个最大的市场-中国和美国-表现出色，抵消了欧洲业务的低迷。

通用汽车在北美销量跳增8.2%，包括中国区在内的国际部门销量增长7%。

其在欧洲的销量则下滑6.4%，但这一下滑速度已慢于2012年8.2%的下滑速度。

其在南美的销量下滑5.3%。(完) (编译 王洋; 审校 田建华)
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