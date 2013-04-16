全球经济：IMF调降2013年全球经济增速预估

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)将2013年全球经济增速预估从此前的3.5%下调至3.3%，2014年预估从4.1%下调至4%
* IMF将2013年发达经济体增速预估下调至1.2%，预计2014年回升至2.2%
* IMF预计2013年欧元区经济萎缩0.3%，14年成长1.1%
* IMF将美国2013年经济增速下调至1.9%，维持14年3%的增速预估不变
* IMF将日本2013年经济增速预估上调至1.6%，预计14年经济增速放缓至1.4%
* IMF将2013年中国经济增速预估下调至8.0%，预计14年经济增长8.2%
* IMF称未来最大的风险是欧债危机以及美国和日本的高财政赤字
* IMF称日本央行新的宽松货币框架将支撑日本通胀逐渐升温
* IMF预计2013年日本通胀率为0.1%，预计2014年受消费税上调影响而短暂跳涨
* IMF称日本央行若要在两年内实现2%的通胀率目标，货币宽松政策必须辅之以财政改革
* IMF称美元和欧元看似“小幅高估”，人民币“小幅低估” (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。