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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 21:26 BJT

全球经济：IMF调降2013年全球经济增速预估

路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)将2013年全球经济增速预估从此前的3.5%下调至3.3%，2014年预估从4.1%下调至4%

* IMF将2013年发达经济体增速预估下调至1.2%，预计2014年回升至2.2%

* IMF预计2013年欧元区经济萎缩0.3%，14年成长1.1%

* IMF将美国2013年经济增速下调至1.9%，维持14年3%的增速预估不变

* IMF将日本2013年经济增速预估上调至1.6%，预计14年经济增速放缓至1.4%

* IMF将2013年中国经济增速预估下调至8.0%，预计14年经济增长8.2%

* IMF称未来最大的风险是欧债危机以及美国和日本的高财政赤字

* IMF称日本央行新的宽松货币框架将支撑日本通胀逐渐升温

* IMF预计2013年日本通胀率为0.1%，预计2014年受消费税上调影响而短暂跳涨

* IMF称日本央行若要在两年内实现2%的通胀率目标，货币宽松政策必须辅之以财政改革

* IMF称美元和欧元看似“小幅高估”，人民币“小幅低估” (完)
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