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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 21:37 BJT

美国经济：FED埃文斯乐观的认为2013年会成为美国经济的转折点

路透芝加哥4月16日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示：

* 预计今年动能将积聚，明年劳工市场会有“巨大改善”

* 如果经济的牵引力快于预期，则到2014年失业率或达到6.5%

* 预计购债计划将至少持续到今年晚些时候，可能会贯穿年末

* 美联储应继续宽松政策，除非通胀出人意料地上升

* 薪资面临很大的下行压力，使得通胀不太可能上升

* 目前世界上没有一个国家可以充当全球经济增长的动力源

* 一旦经济好转美联储将撤出宽松政策

* 可能需要“稍稍”重新思考下始自2011年6月的美联储撤出计划。(完)
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