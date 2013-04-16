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市场报道 | 2013年 4月 16日 星期二 21:22 BJT

美国热股：强生第一季业绩好于预期，股价盘前上涨

路透4月16日 - 强生(Johnson & Johnson) 公布好于预期的第一季业绩，因治疗癌症、丙型肝炎和血栓的新药增长，抵消心痛和多动症营收下滑的影响。

周一公司股价收报81.71美元，今日盘前交易中上涨1.3%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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