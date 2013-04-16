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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 21:23 BJT

表格：美国3月工业生产增长0.4%，产能利用率为78.5%

路透4月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布数据显示：

* 美国3月工业生产增长0.4%(预估为增长0.2%)，2月修正后为增长1.1%(前值为增长0.8%)

* 美国3月产能利用率为78.5%(预估为78.4%)，2月修正后为78.3%

经季节调整的数据如下:

3月 2月 1月 13年3月/12年3月

工业生产(%) 0.4 1.1 -0.1 3.5

前 值(%) 0.8 0.1

工业生产指数 99.5 99.1 98.0

3月 2月 1月 12年3月

产能利用率(%) 78.5 78.3 77.6 77.3

前 值(%) 78.3 77.8(完)

(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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