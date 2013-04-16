表格：美国3月工业生产增长0.4%，产能利用率为78.5%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透4月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布数据显示：
* 美国3月工业生产增长0.4%(预估为增长0.2%)，2月修正后为增长1.1%(前值为增长0.8%)
* 美国3月产能利用率为78.5%(预估为78.4%)，2月修正后为78.3%
经季节调整的数据如下:
3月 2月 1月 13年3月/12年3月
工业生产(%) 0.4 1.1 -0.1 3.5
前 值(%) 0.8 0.1
工业生产指数 99.5 99.1 98.0
3月 2月 1月 12年3月
产能利用率(%) 78.5 78.3 77.6 77.3
前 值(%) 78.3 77.8(完)
(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。