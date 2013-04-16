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市场报道 | 2013年 4月 16日 星期二 21:32 BJT

美国热股：高盛第一季业绩超预期，股价盘前上涨

路透4月16日 - 美国高盛 公布：

* 第一季每股盈余为4.29美元，营收为100.9亿美元

* 第一季营业支出为67.2亿美元，几乎持平于2012年第一季

* 第一季投行业务净营收为15.7亿美元，增长36% 2013年4月16日

据汤森路透I/B/E/S，分析师预估高盛第一季每股盈余为3.88美元，营收为97.2亿美元.

公司股价周一收报146.46美元，今日盘前上涨2%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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