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市场报道 | 2013年 4月 16日 星期二 21:41 BJT

美国热股：BANCORP季度利润增长7%，股价盘前上涨

路透4月16日 - 美国以资产计第五大银行--BANCORP 公布季度利润增长7%，主要是因信贷亏损拨备减少，以及非利息费用减少。

周一该银行股价收报33.31美元，今日盘前上涨0.6%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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