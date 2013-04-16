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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 21:31 BJT

欧元区经济：ECB总裁德拉吉预计经济下半年将逐步复苏

路透法国4月16日 - 欧洲央行总裁德拉吉：预计下半年将逐步复苏

* 德拉吉：欧元区经济前景仍面临下行风险 (完)
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