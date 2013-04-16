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亚洲 | 2013年 4月 16日 星期二 21:48 BJT

美国热股：江西赛维LDK太阳能债务违约，股价暴跌

路透4月16日 - 江西赛维LDK太阳能 周一对2,400万美元到期债务部分违约，此时距离同业尚德电力 的5.41亿美元债务违约不到一个月。

该公司表示，通过私下谈判已经与两家债券持有人达成解决方案，这两家债权人共持有1,650万美元债券，票面利率为4.75% 。赛维将用现金偿还部分债务。该公司表示，已经同上述债权人磋商通过贷款偿还剩余债务。

公司股价盘初报1.02美元，暴跌9%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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