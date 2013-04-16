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货币新闻 | 2013年 4月 16日 星期二 21:50 BJT

美国热股：NETGEAR预计第一季营收和利润低于分析师预

网络设备制造商NETGEAR INC 预计第一季营收和利润低于分析师预估，指称因新的网络存储产品出货量低于此前计划。

盘初公司股价报29.84美元，跌3.4%。(完)

(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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