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市场报道 | 2013年 4月 16日 星期二 21:43 BJT

美国股市：开高，金价回升且数据显示经济在回升

路透纽约4月16日 - 美国股市周二开高，此前金价略有回升，且有数据显示美国通胀和新屋建筑许可均表明经济改善。

道琼工业指数 涨100.75点或0.69%，报14,699.95,标准普尔500指数 涨10.75点或0.69%，报1,563.11。Nasdaq综合股价指数 升23.07点或0.72%，至3,239.56。(完)
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