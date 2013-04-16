美国各类经济指标总览--2013/04/16

美国劳工部周二公布，美国3月民间部门每周平均实质所得上升0.5%(预估为上升0.1%) 美国3月核心CPI较上 年同期上涨1.9%(预估为上涨2.0%) 美国3月CPI较上年同期上涨1.5%(预估为上涨1.6%) 美国3月消费者物价指数(C PI)较前月下降0.2%(预估为持平) 美国3月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%) 美国3月CPI较上年同期涨幅 创下2012年7月来最小。 美国商务部周二公布，美国3月建筑许可年率为90.2万户(预估为94.0万户) ，美国3月房屋开工年率为103.6 万户(预估为93.0万户) 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布数据显示：美国3月工业生产增长0.4%(预估为增长0.2%)，2月修 正后为增长1.1%(前值为增长0.8%) 美国3月产能利用率为78.5%(预估为78.4%)，2月修正后为78.3。 当前值 前次值 失业率(%) 7.6 (3月) 7.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加8.8 (3月) 增加26.8 (2月修正值) 平均时薪(%) 持平 (3月) +0.1 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.2 (3月) +0.7% (2月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%) +0.5 (3月) -0.3 (2月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) -0.6 (3月) +0.7 (2月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (3月) +0.2 (2月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +0.4 (第四季终值) +3.1 (第三季终值) GDP平减指数(%) +1.0 (第四季终值) +2.7 (第三季终值) 零售销售(%) -0.4 (3月) +1.0 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差430.0 (2月) 逆差444.6 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) +0.4 (3月) +1.1 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.5 (3月) 78.3 (2月修正值) 初请失业金人数(万人) 34.6 (4月6日当周) 38.8 (3月30日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 赤字1,070 (3月) 赤字2,040 (2月) 领先指标(%) +0.5 (2月) +0.5 (1月) 个人所得(%) -3.6 (1月) +2.6 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (1月) 持平 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加181.4 (2月) 增加127.3 (1月修正值) 企业库存(%) +0.1 (2月) +0.9 (1月修正值) 建筑支出(%) +1.2 (2月) -2.1 (1月修正值) 消费者信心 59.7 (3月) 68.0 (2月修正值) 房屋开工(万户) 103.6 (3月) 96.8 (2月修正值) 建筑许可(万户) 90.2 (3月) 93.9 (2月修正值) 成屋销售(万户) 498 (2月) 494 (1月修正值) 新屋销售(万户) 41.1 (2月) 43.1 (1月修正值) 工厂订单(%) +3.0 (2月) -1.0 (2月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) ＋5.6 (2月修正值) -3.7 (1月修正值) 供应管理协会非制造业指数 54.4 (3月) 56.0 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.3 (3月) 54.2 (2月) 趸售(批发)库存(%) -0.3 (2月) +0.8 (1月修正值) 进口物价(%) -0.5 (3月) +0.6 (2月) 出口物价(%) -0.4 (3月) +0.7 (2月) 单位劳工成本(%) +4.6 (第四季修正值) -1.9 (第三季) 非农业生产率(%) -1.9 (第四季修正值) +3.1 (第三季) 经常账(亿美元) 赤字1,104.2 (第四季) 赤字1,124.5 (第三季修正值)