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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 04:09 BJT

美股盘后：英特尔公布业绩后股价盘后上扬2%

路透纽约4月16日 - 晶片巨擘英特尔 在周二美股盘后交易中大涨2%，此前该公司公布首季业绩。

英特尔公布第一季每股盈利(EPS)为0.40美元，营收126亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第一季每股盈利0.41美元，营收125.9亿美元。(完)
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