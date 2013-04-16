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市场报道 | 2013年 4月 17日 星期三 06:28 BJT

更新版-纽约汇市：日圆回落而欧元上涨，因黄金大跌带动的忧虑缓和

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 欧元/美元                           1.3176      1.3034       +1.09       -0.14      1.3194
 美元/日圆                            97.52       96.75       +0.80      +12.43       86.74
 欧元/日圆                           128.50      126.09       +1.91      +12.28      114.45
 美元/瑞郎                           0.9222      0.9311       -0.96       +0.73      0.9155
 英镑/美元                           1.5360      1.5283       +0.50       -5.48      1.6251
 美元/加元                           1.0205      1.0254       -0.48       +2.86      0.9921
 澳元/美元                           1.0388      1.0311       +0.75       -0.05      1.0393
 欧元/瑞郎                           1.2152      1.2139       +0.11       +0.64      1.2075
 欧元/英镑                           0.8577      0.8525       +0.61       +5.71      0.8114
 新西兰元/美元                       0.8486      0.8405       +0.96       +2.45      0.8283
 美元/挪威克朗                       5.7211      5.7500       -0.50       +2.84      5.5630
 欧元/挪威克朗                       7.5400      7.4977       +0.56       +2.72      7.3403
 美元/瑞典克朗                       6.3622      6.4238       -0.96       -2.10      6.4986
 欧元/瑞典克朗                       8.3833      8.3726       +0.13       -2.27      8.5777
                                                                                           
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算
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 (翻译 利棣儿 审校 李军)
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