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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 06:22 BJT

****日韩经济指标预测--4月17日-4月24日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    

  4月15日当周

 4月17日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 0500      日本消费者信心指数                              3月               --         44.3
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数              4月               --         负11
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                       前周               --   卖超11,440
           外资投资日本股票(亿日圆)                                          --    买超8,686
 2350      日本出口(较上年同期)                            3月            +0.4%        -2.9%
              进口(较上年同期)                                            +6.3%       +11.9%
              贸易收支(亿日圆)                                        逆差4,938    逆差7,775
 
 4月18日(四)
 暂无重要经济数据公布
  
 4月19日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
  4月22日当周
   
 4月22日(一)
 暂无重要经济数据公布
    
 4月23日(二)
 暂无重要经济数据公布
    
 4月24日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                              公布时段           预估值         前值
 2300      韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季初值               --        +0.3%
                              (较上年同期)                                   --        +1.5%
 (完)
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