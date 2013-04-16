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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 06:24 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:        
                                                                              
 公司名          股票代码         收盘价       涨跌      涨跌幅%      成交量
                                                                         
 中国                                                               
 新浪                                47.35       -0.13       -0.28     2457943
 搜狐                                47.51       +1.09       +2.35      223433
 网易                                52.23       +0.48       +0.93      388106
 百度                                90.29       +1.72       +1.94     2801290
 亚信科技                            11.36       +0.11       +0.98       29939
                                                                              
 台湾                                                               
 台湾积体电路                        17.24       +0.35       +2.07     1525829
 联电                                 1.82       +0.05       +2.82      506965
 日月光                               4.09       +0.05       +1.24      213041
 硅品精密                             5.36       +0.07       +1.32      510062
 和信超媒体                           1.00       -0.00       -0.10       76133
 友达                                 4.28       +0.08       +1.90      106690
 中华电信                            31.41       +0.23       +0.74       29862
 台湾国际航电                        33.70       +0.04       +0.12      698207
                                                                              
 香港                                                               
 中国移动                            52.65       +0.25       +0.48       84994
 中国联通                            12.66       +0.19       +1.52      101887
 中国电信                            47.52       +0.54       +1.15       26206
 中芯国际                             3.18       +0.20       +6.71       55554
 电讯盈科                             5.19       +0.16       +3.18        7233
 
(完)
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