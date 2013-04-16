澳新经济指标预测--4月17日-4月24日****

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 4月15日当周 4月16日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较上季) 第一季 +0.4% -0.2% (较上年同期) +0.9% +0.9% 4月17日(三) 暂无重要经济数据公布 4月18日(四) 暂无重要经济数据公布 4月19日(五) 暂无重要经济数据公布 4月22日当周 4月22日(一) 暂无重要经济数据公布 4月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 新西兰央行利率决定 2.50% 2.50% 4月24日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.2% 澳洲央行CPI加权中值(较前季) -- +0.5% (较上年同期) -- +2.3% 澳洲央行CPI截尾均值(较前季) -- +0.6% (较上年同期) -- +2.3% (完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。