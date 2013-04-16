美国个股：英特尔预计第二季营收下降，因个人电脑销售减少

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
国际数据公司(IDC)数据显示，今年第一季个人电脑销量锐减14%，为记录中20年以来最大跌幅，因平板电脑日益受到消费者欢迎，而且微软 新的Windows 8操作系统似乎不受青睐。
承受压力的英特尔周二还在季度新闻发布会上称，将削减2013年资本支出，由原来计划的130亿美元降至120亿美元，上下浮动5亿美元。
**第二季财测**
英特尔称，第一季营收降至125.8亿美元，上年同期为129.1亿美元。
这家全球最大的芯片制造商预计，6月当季营收将为129亿美元，上下浮动5亿美元。这与上年同期营收几乎持平，或者最低下滑8%。
根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计第一季营收为125.88亿美元，6月当季营收为128.54亿美元。
英特尔并公布，第一季净利为20.4亿美元，合每股盈余(EPS)为0.4美元，低于上年同期的27.4亿美元和0.55美元。分析师原本预期EPS为0.41美元。
“这些数字不是非常棒，但第二季财测比人们预期的要好。情况可能没有最近行业报告显示的那么糟糕。”RBC Capital的分析师Doug Freedman称。
英特尔股价周二在Nasdaq收高2.5%至21.91美元，盘后小跌不到1%。(完) (编译 李爽/程琳; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。