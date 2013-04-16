美国个股：英特尔预计第二季营收下降，因个人电脑销售减少

国际数据公司(IDC)数据显示，今年第一季个人电脑销量锐减14%，为记录中20年以来最大跌幅，因平板电脑日益受到消费者欢迎，而且微软 新的Windows 8操作系统似乎不受青睐。

承受压力的英特尔周二还在季度新闻发布会上称，将削减2013年资本支出，由原来计划的130亿美元降至120亿美元，上下浮动5亿美元。

**第二季财测**

英特尔称，第一季营收降至125.8亿美元，上年同期为129.1亿美元。

这家全球最大的芯片制造商预计，6月当季营收将为129亿美元，上下浮动5亿美元。这与上年同期营收几乎持平，或者最低下滑8%。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师原本预计第一季营收为125.88亿美元，6月当季营收为128.54亿美元。

英特尔并公布，第一季净利为20.4亿美元，合每股盈余(EPS)为0.4美元，低于上年同期的27.4亿美元和0.55美元。分析师原本预期EPS为0.41美元。

“这些数字不是非常棒，但第二季财测比人们预期的要好。情况可能没有最近行业报告显示的那么糟糕。”RBC Capital的分析师Doug Freedman称。

英特尔股价周二在Nasdaq收高2.5%至21.91美元，盘后小跌不到1%。(完) (编译 李爽/程琳; 审校 张涛)