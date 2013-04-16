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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 06:48 BJT

全球外汇市场4月17日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

0600 - ECB执委普雷特就“货币当局如何解决金融危机”发表讲话

-- - 德国央行委员Joachim Nagel在柏林演说，主题为”欧元及市场在暴风雨来临前的平静？”

0830 - 英国央行公布4月会议记录

0830 - 英国2月失业率

0830 - 英国截至2月的三个月平均每周薪资所得

0830 - 英国3月请领失业金人数

0900 - 瑞士4月ZEW投资者信心指数

1100 - 美国一周抵押贷款市场指数

1300 - 美联储理事史坦出席IMF举办的会议，并参与讨论

1330 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话

-- - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演讲

1800 - 美联储发布褐皮书

2000 - IMF总裁拉加德参加IMF会议的讨论

2000 - 美国财长杰克卢发表演讲

2330 - 路透短观调查日本4月制造业景气判断指数

2350 - 日本3月进出口与贸易收支

2350 - 日本一周资本流动数据

2350 - 日本财务省公布3月已清关的能源进口数据(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 李爽)
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