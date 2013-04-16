全球外汇市场4月17日主要消息

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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0600 - ECB执委普雷特就“货币当局如何解决金融危机”发表讲话
-- - 德国央行委员Joachim Nagel在柏林演说，主题为”欧元及市场在暴风雨来临前的平静？”
0830 - 英国央行公布4月会议记录
0830 - 英国2月失业率
0830 - 英国截至2月的三个月平均每周薪资所得
0830 - 英国3月请领失业金人数
0900 - 瑞士4月ZEW投资者信心指数
1100 - 美国一周抵押贷款市场指数
1300 - 美联储理事史坦出席IMF举办的会议，并参与讨论
1330 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话
-- - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表演讲
1800 - 美联储发布褐皮书
2000 - IMF总裁拉加德参加IMF会议的讨论
2000 - 美国财长杰克卢发表演讲
2330 - 路透短观调查日本4月制造业景气判断指数
2350 - 日本3月进出口与贸易收支
2350 - 日本一周资本流动数据
2350 - 日本财务省公布3月已清关的能源进口数据(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 李爽)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。