《美债周三展望》公债价格下滑，因避险买盘消退及美股上涨

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文内容略有调整)

* 对公债的避险买盘减少，因股市上涨

* 金价在周一崩跌8%后，今日有所反弹

路透纽约4月16日 - 美国公债价格周二下滑，昨日的避险买盘消退，但收益率仍在低点，因投资人权衡美国联邦储备理事会(FED/美联储)在今年余下时间放宽政策的选项。

美国指标10年期公债悉数回吐昨日升幅，收益率几乎回到上周末水准。

周一在金价创下史上最大单日纪录跌幅以及波士顿马拉松赛发生爆炸后，投资人逃离股市等较高风险资产。

“今日投资者出脱避险交易，”Action Economics LLC全球固定收益分析部门董事总经理Kim Rupert表示。

“但收益率仍在较低点，10年期公债收益率仅略高于1.70%，”她表示。

她指出，这显示市场仍预计美联储今年将继续放宽政策。

周二公布的通胀数据巩固了上述预期，美国3月消费者物价指数在四个月内首次下降。

“没有通胀压力，美联储在追求就业最大化上可大展拳脚，”Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ首席金融分析师兼董事总经理Chris Rupkey表示。

指标10年期公债 价格跌10/32，收益率从周一尾盘1.688%升至1.722%。

指标30年期公债 价格跌27/32，收益率从周一尾盘2.868%升至2.908%。盘中30年期公债一度大跌一大点。

投资人试图判断美联储是否会放缓或停止其每月850亿美元购债的计划。

美联储官员的讲话并没有令事态明朗，而这对美国公债市场是关键问题。

纽约联储总裁杜德利周二表示，预计今年美国经济成长乏力，增幅为2-2.5%，失业率仅会小幅下滑。

但芝加哥联储总裁埃文斯表示，预计今年美国经济温和成长2.5%，明年情况会“不错”。(完)

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