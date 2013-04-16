《全球经济焦点》IMF下调经济增长预测，预计复苏道路崎岖

IMF将2013年全球经济增长率由1月预期的3.5%调降至3.3%，并将2014年增长率预估由4.1%降至4.0%。

因对美国及欧元区的展望更加黯淡，IMF将2013年发达经济体增长率预估调降至1.2%，不过维持2014年预估在2.2%不变。

尽管IMF调降新兴经济体今年的经济增长率预估至5.3%，但表示这些经济体的增长已经在加速，并可能在2014年达到5.7%。其并称，中国经济增长速度已经回到健康水平，巴西经济活动料将于明年复苏。