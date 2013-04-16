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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 07:10 BJT

《全球经济焦点》IMF下调经济增长预测，预计复苏道路崎岖

IMF将2013年全球经济增长率由1月预期的3.5%调降至3.3%，并将2014年增长率预估由4.1%降至4.0%。

因对美国及欧元区的展望更加黯淡，IMF将2013年发达经济体增长率预估调降至1.2%，不过维持2014年预估在2.2%不变。

尽管IMF调降新兴经济体今年的经济增长率预估至5.3%，但表示这些经济体的增长已经在加速，并可能在2014年达到5.7%。其并称，中国经济增长速度已经回到健康水平，巴西经济活动料将于明年复苏。

“尽管面临着旧的危险与新的动荡，近期风险前景已经改观，因欧洲和美国最近采取的政策行动已经消除了部分最严重的短期风险。”IMF称。
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