《全球经济焦点》IMF下调经济增长预测，预计复苏道路崎岖

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
IMF将2013年全球经济增长率由1月预期的3.5%调降至3.3%，并将2014年增长率预估由4.1%降至4.0%。
因对美国及欧元区的展望更加黯淡，IMF将2013年发达经济体增长率预估调降至1.2%，不过维持2014年预估在2.2%不变。
尽管IMF调降新兴经济体今年的经济增长率预估至5.3%，但表示这些经济体的增长已经在加速，并可能在2014年达到5.7%。其并称，中国经济增长速度已经回到健康水平，巴西经济活动料将于明年复苏。
“尽管面临着旧的危险与新的动荡，近期风险前景已经改观，因欧洲和美国最近采取的政策行动已经消除了部分最严重的短期风险。”IMF称。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。