《全球经济焦点》IMF下调经济增长预测，预计复苏道路崎岖

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
**美联储或在2016年升息**
IMF称，欧洲与美国通过各自的政策行动，避免了欧元区瓦解与美国跌落“财政悬崖”的可能性。
但其建议，欧元区可能需要进一步放宽货币政策。
“鉴于通胀压力缓和，货币政策应该保持非常宽松的状态。进一步以常规举措放宽政策的空间还有，因为通胀率料将跌破欧洲央行的中期目标。”IMF称。
IMF预计今年法国、西班牙和意大利经济将萎缩。IMF经济学家Jorg Decressin称，意大利的经济政策正在正确轨道上，明年前景将变得光明，政府削减支出的必要性将会下降。他还表示，法国财政政策“适宜”，即便是该国达不到2013年将赤字与GDP之比降至欧盟规定的3%以下。
IMF明确表示，尽管美国躲过了最坏的结果，但财政政策紧缩程度超出自身预期，这是其下调美国预估的关键原因。
IMF称，美国的“自动减支”措施将使今年GDP增幅减少约0.3个百分点，若下财年继续实施，将再减去0.2个百分点。
布兰查德称，若无财政整顿措施，今年美国经济增幅或将介于1.5-2%。
IMF表示，预计美联储的近零利率政策将维持到2016年初。不过其谨慎表示，“若经济增长面临的上行风险变为现实”，美联储可能需要提前收紧政策。(完) (编译/审校 王丽鑫/程琳/梁睿雪/徐文焰/李爽)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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