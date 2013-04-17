《全球经济焦点》IMF下调经济增长预测，预计复苏道路崎岖

**美联储或在2016年升息**

IMF称，欧洲与美国通过各自的政策行动，避免了欧元区瓦解与美国跌落“财政悬崖”的可能性。

但其建议，欧元区可能需要进一步放宽货币政策。

“鉴于通胀压力缓和，货币政策应该保持非常宽松的状态。进一步以常规举措放宽政策的空间还有，因为通胀率料将跌破欧洲央行的中期目标。”IMF称。

IMF预计今年法国、西班牙和意大利经济将萎缩。IMF经济学家Jorg Decressin称，意大利的经济政策正在正确轨道上，明年前景将变得光明，政府削减支出的必要性将会下降。他还表示，法国财政政策“适宜”，即便是该国达不到2013年将赤字与GDP之比降至欧盟规定的3%以下。

IMF明确表示，尽管美国躲过了最坏的结果，但财政政策紧缩程度超出自身预期，这是其下调美国预估的关键原因。

IMF称，美国的“自动减支”措施将使今年GDP增幅减少约0.3个百分点，若下财年继续实施，将再减去0.2个百分点。

布兰查德称，若无财政整顿措施，今年美国经济增幅或将介于1.5-2%。