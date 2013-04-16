欧洲经济指标预测--4月17日-4月24日****

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 4月15日当周 4月17日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英央行货币政策委员会投票结果(不变-升息 4月 9-0-0 9-0-0 -降息) 货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩 6-3 6-3 大) 0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 不变 减少0.15 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 2月 7.8% 7.8% 率 0830 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 截至2月的三个 +1.2% +1.2% 同期) 月 (不包括奖金)(较上年同期 +1.2% +1.2% ) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -- 正2.3 4月18日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0830 英国零售销售(较前月) 3月 -0.8% +2.1% 英国零售销售(较上年同期) -0.6% +2.6% 4月19日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 持平 -0.1% (较上年同期) +0.7% +1.2% 0800 意大利工业订单(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.4% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.3% 0800 意大利工业销售(较前月,经季节调整) 2月 -- -1.3% (较上年同期,未经季节调整) -- -3.4% 0800 欧元区经季节调整经常账(亿欧元) 2月 盈余150 盈余148 未经季节调整经常账(亿欧元) -- 赤字45 0800 欧元区净投资(亿欧元) 2月 -- 218 * 4月22日当周 4月22日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1400 欧元区消费者信心 4月 -- 负23.50 4月23日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0615 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 3月 -- 顺差20.98 0645 法国企业景气指数 4月 -- 90 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 44.0 法国Markit服务业PMI -- 41.3 法国Markit综合PMI -- 41.9 0728 德国Markit制造业PMI 4月初值 -- 49.0 德国Markit服务业PMI -- 50.9 德国Markit综合PMI -- 51.0 0758 欧元区Markit制造业PMI 4月初值 -- 46.8 欧元区Markit服务业PMI -- 46.4 欧元区Markit综合PMI -- 46.5 0800 意大利消费者信心指数 4月 -- 85.2 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 3月 -- 43.6 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余15.4 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 3月 -- 顺差7 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 4月 -- 负15 4月24日(周三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士UBS指标 3月 -- 1.26 0600 德国进口物价(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- -1.6% 0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 -- 106.7 Ifo企业现况指数 -- 109.9 Ifo企业预期指数 -- 103.6 0800 意大利零售销售(经季节调整,较前月) 2月 -- -0.5% (未经季节调整, 较上年同期) -- -3.0% 1000 英国CBI零售销售差值 4月 -- 0 (完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。