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货币新闻 | 2013年 4月 17日 星期三 07:44 BJT

《综述》美联储温和派人士仍坚守刺激举措，然有官员预估明年经济将好转

美联储副主席叶伦在IMF华盛顿论坛上强调称，失业是关键挑战。她还表示，货币刺激政策应该在弹性通胀目标的框架中实施。叶伦是量化宽松政策的积极支持者。

美联储理事杜克称，在经济好转之前应该维持低利率，尽管低利率可能给银行造成困难。

“如果在经济极其疲软的情况下升息，或者放任利率上升...只会让形势更加艰难，”她对美国银行家协会称。
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