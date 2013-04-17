《综述》美联储温和派人士仍坚守刺激举措，然有官员预估明年经济将好转

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
**退出策略**
一旦美联储停止购买资产，并开始升息，将必须理清如何降低自己目前约为3.2万亿(兆)美元的资产负债表规模，达到更常见的接近1万亿美元。
围绕这方面退出策略的争论正在升温。
埃文斯称，当美联储应该开始升息时--也就是失业率降到至少6.5%以后，他将对起草能继续适当支持经济的退出策略“持非常开放的态度”。
他没有详细解释，但看上去是在暗示美联储应该持有抵押贷款支持证券(MBS)，直到这些证券到期，而不是像美联储先前计划的那样逐步出售。波士顿联储总裁罗森格伦也是同样的想法。
属于强硬派的费城联储总裁普洛瑟周二稍早在北京讲话时，反对这种观点，称目前他不想美联储做出未来几年不会出售资产的承诺。
他表示，美联储可能会不得不比现在预期的更快出售资产，以缩减资产负债表规模。(完) (编译 王冠中/郑茵/程琳/许娜; 审校 张荻/徐文焰/李爽)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
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路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。