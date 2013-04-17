《综述》美联储温和派人士仍坚守刺激举措，然有官员预估明年经济将好转

**退出策略**

一旦美联储停止购买资产，并开始升息，将必须理清如何降低自己目前约为3.2万亿(兆)美元的资产负债表规模，达到更常见的接近1万亿美元。

围绕这方面退出策略的争论正在升温。

埃文斯称，当美联储应该开始升息时--也就是失业率降到至少6.5%以后，他将对起草能继续适当支持经济的退出策略“持非常开放的态度”。

他没有详细解释，但看上去是在暗示美联储应该持有抵押贷款支持证券(MBS)，直到这些证券到期，而不是像美联储先前计划的那样逐步出售。波士顿联储总裁罗森格伦也是同样的想法。

属于强硬派的费城联储总裁普洛瑟周二稍早在北京讲话时，反对这种观点，称目前他不想美联储做出未来几年不会出售资产的承诺。