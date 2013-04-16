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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 07:24 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示,外资将买超730万股

路透东京4月17日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 买单          24.3
 卖单          17.0
 -----------------
 净买单         7.3
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